Экзамены близко – мошенники активизировались: Россиян предостерегли от покупки ответов к ЕГЭ

В преддверии экзаменационной поры ЕГЭ и ОГЭ вновь активизировались мошенники. Они массово предлагают в Сети приобрести якобы подлинные задания или ответы. Эксперты и представители Министерства госуправления Подмосковья категорически предупреждают: эти схемы не просто бесполезны, но и крайне опасны. Об этом сообщает Интернет-издание Regions.ru.

Аферисты используют фишинговые сайты-клоны и закрытые каналы в мессенджерах, где обещают доступ к реальным КИМам, ключам или даже помощь в сдаче экзамена. Под предлогом подтверждения «сделки» они выманивают электронную почту, номер телефона и коды из SMS. Цель – кража аккаунтов или взлом онлайн-банкинга.

Особо циничные группы выдают себя за сотрудников официальных образовательных структур вроде Рособрнадзора или ФИПИ, заявляя о праве распространять «эксклюзивные» материалы. Так они втираются в доверие и вымогают крупные суммы у родителей.

Результат такого «сотрудничества» печален: потерянные деньги, абсолютно бесполезные или устаревшие файлы, риск заражения устройств вирусами и утечка личных данных.

Легального способа получить реальные экзаменационные материалы заранее не существует. Любые попытки купить «шпаргалку» гарантированно обернутся разочарованием, финансовыми убытками и потенциальными правовыми проблемами, предупредили представители Министерства госуправления Подмосковья.