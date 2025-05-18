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18 мая, 11:10

Экзамены близко – мошенники активизировались: Россиян предостерегли от покупки ответов к ЕГЭ

Мошенники предлагают выпускникам покупать готовые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SB Arts Media

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / SB Arts Media

В преддверии экзаменационной поры ЕГЭ и ОГЭ вновь активизировались мошенники. Они массово предлагают в Сети приобрести якобы подлинные задания или ответы. Эксперты и представители Министерства госуправления Подмосковья категорически предупреждают: эти схемы не просто бесполезны, но и крайне опасны. Об этом сообщает Интернет-издание Regions.ru.

Аферисты используют фишинговые сайты-клоны и закрытые каналы в мессенджерах, где обещают доступ к реальным КИМам, ключам или даже помощь в сдаче экзамена. Под предлогом подтверждения «сделки» они выманивают электронную почту, номер телефона и коды из SMS. Цель – кража аккаунтов или взлом онлайн-банкинга.

Особо циничные группы выдают себя за сотрудников официальных образовательных структур вроде Рособрнадзора или ФИПИ, заявляя о праве распространять «эксклюзивные» материалы. Так они втираются в доверие и вымогают крупные суммы у родителей.

Результат такого «сотрудничества» печален: потерянные деньги, абсолютно бесполезные или устаревшие файлы, риск заражения устройств вирусами и утечка личных данных.

Легального способа получить реальные экзаменационные материалы заранее не существует. Любые попытки купить «шпаргалку» гарантированно обернутся разочарованием, финансовыми убытками и потенциальными правовыми проблемами, предупредили представители Министерства госуправления Подмосковья.

Собянин рассказал о ЕГЭ-2025 в Москве
Собянин рассказал о ЕГЭ-2025 в Москве

Чтобы вы не потеряли и не тратили время на поиск информации на сайтах, ранее Life.ru опубликовал даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Каждый экзамен будет начинаться в 10:00 по местному времени. Кстати, уже 23 мая будут сдавать историю, литературу и химию.

Владимир Озеров
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