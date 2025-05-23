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23 мая, 09:16

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

В России 23 мая начался основной период сдачи ЕГЭ, который стартовал без каких-либо сбоев и утечек экзаменационных материалов. Сегодня выпускники 11-х классов сдавали историю, литературу и химию, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В целом экзамен начался без сбоев, без утечек экзаменационных материалов. Проведена была соответствующая подготовительная работа, наш приоритет, в том числе — безопасность экзамена», — сказал он.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Екатеринбурге школьницу не пустили на ЕГЭ из-за того, что она взяла с собой икону. Девочку не стали пускать в кабинет местной гимназии №39 и попросили оставить образ на входе. Также ребятам запретили заходить с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.

Наталья Афонина
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