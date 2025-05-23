Мизулина предупредила о схеме мошенников с проверкой результатов ЕГЭ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales
На фоне проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который начался 23 мая, активизировались мошенники. Об этом в своём телеграм-канале предупредила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Аферисты звонят выпускникам и родителям от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результат. Для этого предлагают зарегистрироваться на «государственной платформе» и сообщить код, который придёт в смс», — раскрыла общественница схему аферистов.
Также злоумышленники звонят от имени Минпросвещения, пытаясь убедить граждан зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ» и срочно там авторизоваться, тоже назвав код. Мизулина задалась вопросом, где мошенники смогли заполучить точную базу сдающих ЕГЭ в этом году.
Ещё одна схема аферистов в контексте ЕГЭ заключается в следующем: злоумышленники массово предлагают в Сети приобрести якобы подлинные задания или ответы на экзамены. Они используют фишинговые сайты-клоны и закрытые каналы в мессенджерах, где обещают доступ к реальным КИМам, ключам или даже помощь в сдаче ЕГЭ. Под предлогом подтверждения «сделки» преступники выманивают электронную почту, номер телефона и коды из SMS с целью кражи аккаунтов или взлома мобильного банка.