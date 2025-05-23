Посылка-ловушка: Мошенники начали опустошать счета с помощью телеграм-ботов «Почты России»

Киберпреступники освоили новую тактику, имитируя официальные телеграм-ботов «Почты России» и крупных служб доставки. Эта изощрённая схема позволяет им не только похищать финансовые средства, но и прибегать к шантажу, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Механизм обмана прост и коварен. Всё начинается со звонка от «сотрудника» в мессенджере. Жертве сообщают о вымышленной проблеме с её посылкой и настойчиво предлагают исправить ошибку, авторизовавшись через специально созданный телеграм-бот. Этот фишинговый клон, имитирующий «Почту России» или другую известную компанию. Затем аферисты выманивают конфиденциальные сведения: данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты.

Особую опасность представляет техническая особенность Telegram: мини-приложения в нём не отображают URL-адреса, что чрезвычайно затрудняет проверку их подлинности. Каждая введённая цифра или буква мгновенно становится достоянием аферистов. Последствия катастрофичны: от взлома цифровых профилей и опустошения банковских счетов до последующих угроз и вымогательства.