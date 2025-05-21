Брокеры и наследники: Названы самые популярные схемы мошеннического захвата квартир

Мошенники раз за разом изобретают новые схемы захвата недвижимости доверчивых граждан, предупредила россиян юрист Ксения Зайцева. К примеру, по её словам, аферисты могут по телефону убедить человека оформить сделку купле-продажи квартиры, которую потом будет очень сложно оспорить.

Вторая схема обмана связана с брокерами, которые заставляют владельцев заложить жильё на невыгодных условиях. После этого они либо сами забирают недвижимость, либо перепродают её через частных инвесторов, получая прибыль. Также аферисты получают доверенности от пожилых людей под предлогом помощи. Документ в дальнейшем используется для распоряжения имуществом без согласия владельца.

Также встречается сложная схема с подделкой документов и вступлением в наследство. Хотя нотариусы тщательно проверяют бумаги, иногда мошенникам удаётся реализовать этот план. Ещё одна распространенная уловка — продажа квартир по поддельным документам.

Наконец, злоумышленники часто используют пожилых людей, у которых есть наследники. Они заключают с ними договор пожизненной ренты, обещая материальную помощь и заботу — носить продукты или помогать по хозяйству. Однако такой договор очень сложно оспорить в дальнейшем, отметила собеседница kp.ru.