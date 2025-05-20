Теперь жертва звонит сама: Россиян предупредили о новой тактике мошенников
МВД: Мошенники используют уловки, чтобы жертвы сами им позвонили
В МВД по борьбе с киберпреступностью отмечают изменение тактики мошенников. Вместо того, чтобы звонить первыми, они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах, имитирующие уведомления о взломе аккаунта. Напуганный человек, опасаясь за свои данные, сам звонит по указанному в сообщении номеру, становясь жертвой обмана.
«Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и, значит, все безопасно. Но это – ловушка», — говорится в сообщении МВД.
Злоумышленники, как правило, начинают с имитации взлома аккаунта, рассылая тревожные сообщения в мессенджерах. Когда перепуганная жертва звонит по указанному номеру, ее соединяют с подставным «специалистом», который убеждает в реальности угрозы и предлагает «защитить» личные данные.
В полиции отмечают, что это лишь часть продуманной многоходовой комбинации, направленной на захват контроля над аккаунтами и средствами жертвы.
Ранее в МВД напомнили, что киберпреступники могут использовать даже минимальные данные — имя, дату рождения и номер телефона — чтобы взломать аккаунты или оформить кредит на чужое имя. В ведомстве подчеркнули: никогда и никому нельзя сообщать данные банковских карт, коды из SMS, логины и пароли. Также в МВД предупредили, что мошенники стали использовать Telegram-чаты для туристов.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SFIO CRACHO