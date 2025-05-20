Теперь жертва звонит сама: Россиян предупредили о новой тактике мошенников

В МВД по борьбе с киберпреступностью отмечают изменение тактики мошенников. Вместо того, чтобы звонить первыми, они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах, имитирующие уведомления о взломе аккаунта. Напуганный человек, опасаясь за свои данные, сам звонит по указанному в сообщении номеру, становясь жертвой обмана.