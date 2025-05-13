В МВД рассказали, какие данные никогда нельзя никому сообщать

Сегодня киберпреступность — один из самых распространённых способов мошенничества. Злоумышленники используют различные устройства, чтобы получить личные данные и совершить преступления. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России напомнили о важности защиты личных данных в Интернете, а также рассказали в своём телеграм-канале, какую информацию категорически нельзя называть незнакомым людям.

МВД заявляет, что ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать конфиденциальную информацию, такую как данные банковских карт (номер, срок действия, CVC/CVV-код), логины и пароли от онлайн-банка. Крайне важно не сообщать коды из SMS или push-уведомлений, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям.

Кроме того, не следует передавать кому-либо, даже курьерам или сотрудникам почты, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фотографии документов. Также не рекомендуется публиковать в социальных сетях или сообщать посторонним адрес проживания, номера телефонов родственников, планы поездок и текущее местоположение.

В управлении предупредили, что даже минимального набора данных — имени, даты рождения и номера телефона — может быть достаточно для злоумышленников, чтобы взломать ваши пароли, получить доступ к электронной почте или взять кредит на ваше имя.

В ведомстве подчёркивают, что официальные организации, включая банки, портал «Госуслуги» и правоохранительные органы, никогда не запрашивают по телефону или в переписке коды доступа или копии документов.