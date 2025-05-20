Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 02:35

У менеджера рэпера OG Buda украли часы за миллион в элитном спортзале в Москве

Mash: Менеджер OG Buda сообщил о краже часов Rolex стоимостью миллион рублей

Часы Rolex. Обложка © freepik / fxquadro

Часы Rolex. Обложка © freepik / fxquadro

Менеджер популярного рэпера OG Buda стал жертвой кражи в одном из престижных фитнес-клубов столицы. Инцидент произошёл 15 мая в боксёрском клубе Bupas GYM, куда 32-летний Алексей Рожков пришёл на тренировку. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после занятия Рожков вернулся в раздевалку и обнаружил, что из его шкафчика исчезли дорогие часы — Rolex Submariner Black. Стоимость аксессуара оценивается примерно в миллион рублей.

Мужчина обратился в полицию. На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев и следы обуви, после чего было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам менеджера, часы пока не нашли. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Полиция спустя 12 лет задержала грабителя, который вскрыл банкомат и вынес 7 млн рублей
Полиция спустя 12 лет задержала грабителя, который вскрыл банкомат и вынес 7 млн рублей

Ранее в Назарово 22-летняя местная жительница была задержана при попытке ограбления автозаправочной станции с использованием муляжа гранаты. Девушка стала жертвой телефонных мошенников, следуя их указаниям, она оформила микрозаймы на сумму 21 тысяча рублей и перевела средства аферистам. После девушка предприняла неудачную попытку похищения денег из кассы.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar