У менеджера рэпера OG Buda украли часы за миллион в элитном спортзале в Москве
Mash: Менеджер OG Buda сообщил о краже часов Rolex стоимостью миллион рублей
Часы Rolex. Обложка © freepik / fxquadro
Менеджер популярного рэпера OG Buda стал жертвой кражи в одном из престижных фитнес-клубов столицы. Инцидент произошёл 15 мая в боксёрском клубе Bupas GYM, куда 32-летний Алексей Рожков пришёл на тренировку. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, после занятия Рожков вернулся в раздевалку и обнаружил, что из его шкафчика исчезли дорогие часы — Rolex Submariner Black. Стоимость аксессуара оценивается примерно в миллион рублей.
Мужчина обратился в полицию. На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев и следы обуви, после чего было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам менеджера, часы пока не нашли. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.
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