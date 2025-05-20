У менеджера рэпера OG Buda украли часы за миллион в элитном спортзале в Москве

Менеджер популярного рэпера OG Buda стал жертвой кражи в одном из престижных фитнес-клубов столицы. Инцидент произошёл 15 мая в боксёрском клубе Bupas GYM, куда 32-летний Алексей Рожков пришёл на тренировку. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после занятия Рожков вернулся в раздевалку и обнаружил, что из его шкафчика исчезли дорогие часы — Rolex Submariner Black. Стоимость аксессуара оценивается примерно в миллион рублей.

Мужчина обратился в полицию. На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев и следы обуви, после чего было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам менеджера, часы пока не нашли. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.