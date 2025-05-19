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19 мая, 09:43

Сибирячка под влиянием мошенников попыталась ограбить АЗС с помощью «бомбы»

МВД: Жительница Назарово попыталась ограбить АЗС под влиянием мошенников

В городе Назарово Красноярского края 22-летняя девушка попыталась ограбить автозаправочную станцию, используя муляж гранаты. Как выяснили местные правоохранительные органы, к этому её подтолкнули мошенники.

В Красноярском крае девушка пыталась ограбить АЗС с помощью муляжа гранаты. Видео © Telegram / МВД 24

«В городе Назарово сотрудники Росгвардии на одной из станций АЗС задержали девушку 2003 года рождения, пытавшуюся совершить противоправное деяние. На место была отправлена следственно-оперативная группа ОВД», — говорится в сообщении.

Девушка, следуя инструкциям неизвестных, оформила микрозаймы на 21 тысячу рублей и перевела эти деньги аферистам. Затем, находясь под сильным психологическим давлением, она отправилась на АЗС с муляжом гранаты и попыталась похитить деньги из кассы, однако сотрудники оказали сопротивление.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 161 УК РФ).

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Калуге 27-летняя учительница спалила пять автомобилей Росгвардии. Молодая мать, воспитывающая трёхмесячного ребёнка, не смогла чётко объяснить мотивы поступка. Предположительно, телефонные аферисты выманили у неё деньги, использовав стандартную схему обмана.

Обложка ©

Telegram / МВД 24

Наталья Афонина
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