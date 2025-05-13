Учительница из Калуги спалила пять машин силовиков, действуя по указке мошенников

В Калуге 27-летняя учительница, находящаяся в декрете, подожгла пять автомобилей Росгвардии. По предварительным данным, её обманули украинские мошенники.

Учительница из Калуги стала жертвой мошенников. Фото © Telegram / SHOT

Ирину задержали около полуночи на перекрёстке Песчаная/Заводская, спустя 30 минут после инцидента на парковке у здания Управления Росгвардии, где пожар уже ликвидировали. Молодая мать, воспитывающая трёхмесячного ребёнка, не смогла чётко объяснить мотивы поступка. Предположительно, телефонные аферисты выманили у неё деньги, использовав стандартную схему обмана.

Учительница из Калуги сожгла пять машин. Фото © Telegram / МЧС России

Ранее Ирина преподавала английский и географию в школе. Сейчас её допрашивают следователи.