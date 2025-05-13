Учительница из Калуги спалила пять машин силовиков, действуя по указке мошенников
Учительница в декрете подожгла пять машин Росгвардии в Калуге
В Калуге 27-летняя учительница, находящаяся в декрете, подожгла пять автомобилей Росгвардии. По предварительным данным, её обманули украинские мошенники.
Учительница из Калуги стала жертвой мошенников. Фото © Telegram / SHOT
Ирину задержали около полуночи на перекрёстке Песчаная/Заводская, спустя 30 минут после инцидента на парковке у здания Управления Росгвардии, где пожар уже ликвидировали. Молодая мать, воспитывающая трёхмесячного ребёнка, не смогла чётко объяснить мотивы поступка. Предположительно, телефонные аферисты выманили у неё деньги, использовав стандартную схему обмана.
Учительница из Калуги сожгла пять машин. Фото © Telegram / МЧС России
Ранее Ирина преподавала английский и географию в школе. Сейчас её допрашивают следователи.
Ранее в Барнауле оперативники пресекли попытку поджога кафедрального собора: задержан молодой иностранец 2004 года рождения, действовавший по заданию международной террористической группировки. Подозреваемый намеревался поджечь здание с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей.
Telegram / SHOT