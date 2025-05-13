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Регион
13 мая, 07:20

Учительница из Калуги спалила пять машин силовиков, действуя по указке мошенников

Учительница в декрете подожгла пять машин Росгвардии в Калуге

В Калуге 27-летняя учительница, находящаяся в декрете, подожгла пять автомобилей Росгвардии. По предварительным данным, её обманули украинские мошенники.

Учительница из Калуги стала жертвой мошенников. Фото © Telegram / SHOT

Учительница из Калуги стала жертвой мошенников. Фото © Telegram / SHOT

Ирину задержали около полуночи на перекрёстке Песчаная/Заводская, спустя 30 минут после инцидента на парковке у здания Управления Росгвардии, где пожар уже ликвидировали. Молодая мать, воспитывающая трёхмесячного ребёнка, не смогла чётко объяснить мотивы поступка. Предположительно, телефонные аферисты выманили у неё деньги, использовав стандартную схему обмана.

Учительница из Калуги сожгла пять машин. Фото © Telegram / МЧС России

Учительница из Калуги сожгла пять машин. Фото © Telegram / МЧС России

Ранее Ирина преподавала английский и географию в школе. Сейчас её допрашивают следователи.

В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка
В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка

Ранее в Барнауле оперативники пресекли попытку поджога кафедрального собора: задержан молодой иностранец 2004 года рождения, действовавший по заданию международной террористической группировки. Подозреваемый намеревался поджечь здание с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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