В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка
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В одном из банков Санкт-Петербурга, расположенном в Купчино на улице Белы Куна посетитель отделения разлил некую горючую субстанцию начал угрожать сотрудницам, что подожжёт её. Об этом сообщает 360.ru
По данным источников, 43-летний мужчина требовал вернуть ему четыре тысячи рублей. Он утверждал, что финансовая организация якобы обманула его, удержав эту сумму из зарплаты, полученной полтора года назад. Разбушевавшийся клиент заявил: если его требование не будет выполнено, он спалит помещение.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Мужчина был задержан и выведен из отделения.
Позднее источник 78.ru рассказал, что задержанный находится в СИЗО. Полицейские выяснили, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает от биполярного расстройства, состояние которого усугубляется при употреблении алкоголя.
Ранее в Барнауле сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина 2004 года рождения, который пытался поджечь кафедральный собор по заданию международной террористической группировки. Он принёс с собой туда канистру с дизельным топливом.