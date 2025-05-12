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12 мая, 15:51

В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В одном из банков Санкт-Петербурга, расположенном в Купчино на улице Белы Куна посетитель отделения разлил некую горючую субстанцию начал угрожать сотрудницам, что подожжёт её. Об этом сообщает 360.ru

По данным источников, 43-летний мужчина требовал вернуть ему четыре тысячи рублей. Он утверждал, что финансовая организация якобы обманула его, удержав эту сумму из зарплаты, полученной полтора года назад. Разбушевавшийся клиент заявил: если его требование не будет выполнено, он спалит помещение.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Мужчина был задержан и выведен из отделения.

Позднее источник 78.ru рассказал, что задержанный находится в СИЗО. Полицейские выяснили, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и страдает от биполярного расстройства, состояние которого усугубляется при употреблении алкоголя.

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Ранее в Барнауле сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина 2004 года рождения, который пытался поджечь кафедральный собор по заданию международной террористической группировки. Он принёс с собой туда канистру с дизельным топливом.

Владимир Озеров
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