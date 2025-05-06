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Регион
6 мая, 07:29

Неизвестный дрон поджёг детскую площадку в Борисоглебске

В Воронежской области беспилотник упал на территорию детской площадки. Видео с места происшествия разместили местные паблики.

Видео © Telegram / Борисоглебск Live

На кадрах запечатлён охваченный огнём участок площадки, предположительно расположенный во дворе одного из жилых комплексов. Инцидент произошёл в Борисоглебске в ночь на 6 мая. В результате возгорания детская горка полностью сгорела.

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Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью.

Обложка ©

Telegram / Борисоглебск Live

Марина Фещенко
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