Неизвестный дрон поджёг детскую площадку в Борисоглебске
В Воронежской области беспилотник упал на территорию детской площадки. Видео с места происшествия разместили местные паблики.
Видео © Telegram / Борисоглебск Live
На кадрах запечатлён охваченный огнём участок площадки, предположительно расположенный во дворе одного из жилых комплексов. Инцидент произошёл в Борисоглебске в ночь на 6 мая. В результате возгорания детская горка полностью сгорела.
Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью.
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