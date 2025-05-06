Неизвестный дрон поджёг детскую площадку в Борисоглебске

В Воронежской области беспилотник упал на территорию детской площадки. Видео с места происшествия разместили местные паблики.

На кадрах запечатлён охваченный огнём участок площадки, предположительно расположенный во дворе одного из жилых комплексов. Инцидент произошёл в Борисоглебске в ночь на 6 мая. В результате возгорания детская горка полностью сгорела.