Москвичка по наводке мошенников угрожала устроить взрыв в офисе микрозаймов

Жительница Москвы угрожала устроить взрыв в офисе микрофинансовой организации. По предварительным данным, она действовала по наводке украинских мошенников.

Женщина угрожает подорвать себя в офисе микрофинансовой организации в Москве. Видео © SHOT

Около 30 минут назад, по данным SHOT, в офис компании «ТезФинанс» на Пролетарском проспекте зашла неизвестная женщина. По словам очевидцев, она выглядела крайне взволнованной. Женщина показала сотрудникам провода, закреплённые на теле, и пригрозила устроить взрыв, если ей не дадут доступ к кассе. В настоящий момент на месте работают сотрудники МВД. По предварительной информации, свои действия она совершала по указанию украинских злоумышленников.

Рядом с офисом в данный момент находится женщина в наручниках, которая даёт показания полицейским. Она утверждает, что не понимает причин своего задержания, и просит сотрудников МВД предъявить документы. На данный момент не поступала официальная информация о причинах её задержания. Также неизвестно, было ли у женщины при себе настоящее или муляжное взрывное устройство.

Как стало известно, компания «ТезФинанс» сейчас приостановила работу. Представители организации объяснили это «экстренной ситуацией».