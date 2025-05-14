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14 мая, 08:01

Полиция спустя 12 лет задержала грабителя, который вскрыл банкомат и вынес 7 млн рублей

МВД: Задержан мужчина, укравший 12 лет назад из банка в Москве 7 млн рублей

Полиция. Обложка © Life.ru

Полиция. Обложка © Life.ru

Спустя 12 лет московские оперативники раскрыли дело об ограблении банка. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале, задержан житель Подольска, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

По информации МВД, ограбление произошло в ноябре 2012 года в отделении банка на улице Народного Ополчения. Преступники, избив охрану, вскрыли банкомат и похитили около 7 миллионов рублей, после чего скрылись. Первоначальные поиски результатов не дали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое.

Преступление удалось раскрыть благодаря новым экспертизам, которые проводились по нераскрытым делам. Особенно важную роль сыграла молекулярно-генетический анализ, который вывел следователей на подозреваемого.

«В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его на территории Московской области. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Волк в сообщении.

В настоящее время правоохранители предпринимают все необходимые меры по установлению соучастников преступной деятельности.

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Ранее Life.ru сообщал, что в США полиция арестовала мужчину через 47 лет после убийства. Они смогли поймать его благодаря отпечатку пальца, который он оставил на пачке сигарет в машине жертвы.

Алиса Хуссаин
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