Полиция спустя 12 лет задержала грабителя, который вскрыл банкомат и вынес 7 млн рублей

Спустя 12 лет московские оперативники раскрыли дело об ограблении банка. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале, задержан житель Подольска, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

По информации МВД, ограбление произошло в ноябре 2012 года в отделении банка на улице Народного Ополчения. Преступники, избив охрану, вскрыли банкомат и похитили около 7 миллионов рублей, после чего скрылись. Первоначальные поиски результатов не дали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое.

Преступление удалось раскрыть благодаря новым экспертизам, которые проводились по нераскрытым делам. Особенно важную роль сыграла молекулярно-генетический анализ, который вывел следователей на подозреваемого.

«В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его на территории Московской области. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Волк в сообщении.

В настоящее время правоохранители предпринимают все необходимые меры по установлению соучастников преступной деятельности.