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Регион
14 мая, 07:43

Пачка сигарет помогла поймать убийцу девушки спустя полвека

В США убийцу арестовали через 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daudiznam260921

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daudiznam260921

В США задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, совершённом ещё в 1977 году. Как сообщает People, 21 января 1977 года тело 24-летней Жанетт Ралстон было найдено в автомобиле на парковке возле бара в Сан-Хосе (Калифорния). Девушку изнасиловали и задушили.

Почти полвека расследование не давало результатов. Однако летом 2024 года следователи решили провести финальную проверку, используя обновлённую базу данных отпечатков пальцев ФБР.

В результате экспертизы специалисты обнаружили едва различимый отпечаток на пачке сигарет, найденной в машине жертвы. Анализ показал, что он принадлежит 69-летнему Вилли Юджину Симсу, который много лет назад переехал в небольшой город в штате Огайо. Именно там он и был арестован.

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Ранее в Приморье следователи раскрыли жестокое убийство пенсионерки 15-летней давности. Несчастную зарубили топором. Изначально злодей проходил по делу как подозреваемый, но сумел предоставить алиби и снять с себя подозрения. Лишь спустя 15 лет «Раскольников» подтвердил причастность к преступлению.

Марина Фещенко
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