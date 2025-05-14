Пачка сигарет помогла поймать убийцу девушки спустя полвека

В США задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, совершённом ещё в 1977 году. Как сообщает People, 21 января 1977 года тело 24-летней Жанетт Ралстон было найдено в автомобиле на парковке возле бара в Сан-Хосе (Калифорния). Девушку изнасиловали и задушили.

Почти полвека расследование не давало результатов. Однако летом 2024 года следователи решили провести финальную проверку, используя обновлённую базу данных отпечатков пальцев ФБР.

В результате экспертизы специалисты обнаружили едва различимый отпечаток на пачке сигарет, найденной в машине жертвы. Анализ показал, что он принадлежит 69-летнему Вилли Юджину Симсу, который много лет назад переехал в небольшой город в штате Огайо. Именно там он и был арестован.