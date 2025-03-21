Приморский «Раскольников» сознался в убийстве пенсионерки топором спустя 15 лет

Приморские следователи раскрыли жестокое убийство 74-летней пенсионерки, которое потрясло Владивосток в 2010 году. Расправу над пожилой женщиной при помощи топора учинил 37-летний житель города. Мужчину задержали, он сознался в содеянном.

По данным краевого СУ СК, в тот роковой день подозреваемый явился к жертве в квартиру на улице Кутузова якобы под предлогом возврата долга. Однако на самом деле мужчина пришёл в гости, дабы потребовать у пенсионерки больше денег для приобретения наркотиков. Когда диалог не задался, он пошёл на крайние меры.

«Фигурант взял с собой топорик и, уличив удобный момент, нанёс им смертельный удар по голове потерпевшей», — отметили в ведомстве.

Впрочем, денег в квартире бабушки не оказалось, и злоумышленник был вынужден довольствоваться лишь золотыми украшениями. Изначально мужчина проходил по делу как подозреваемый, но сумел предоставить алиби и снять с себя подозрения. Лишь спустя 15 лет преступник подтвердил причастность к гибели пенсионерки. Ему грозит тюремное заключение.