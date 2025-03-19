Убийство из-за девушки: Кореец, 13 лет живший под чужим именем, предстанет перед судом в Москве

В Москве начнется суд над корейцем, который убил своего соперника из-за девушки возле Большого театра. Мужчина скрывался от правосудия в течение 13 лет, используя документы своего умершего брата, сообщает SHOT.

Кореец, который 13 лет назад убил мужчину из-за девушки, пойман правоохранителями. Видео © Telegram/ SHOT

По данным телеграм-канала, в 2011 году Иван Ким отдыхал в кафе «Щербет» на Петровке со своей возлюбленной. Когда он провожал девушку домой, ему позвонил мужчина, также кореец, представившийся Максимом, и заявил, что встречается с его любимой. Он предложил Ивану разобраться по-мужски. Встреча была назначена возле Большого театра, куда Иван поехал сразу после того, как отвёз подругу домой. Максим пришёл с другом, а Иван взял с собой травматический пистолет. В ходе конфликта он выстрелил в Максима и его знакомого. Максим скончался через месяц в больнице, а его друг получил ранения, но выжил.

После убийства Иван уехал из Москвы в Ставропольский край, где жил без документов. Он вёл семейный бизнес в сфере торговли от имени своего брата и матери. После смерти брата в 2023 году Иван забрал его документы, аккуратно вклеил свою фотографию и в 2024 году вернулся в Москву. Убийцу удалось вычислить и задержать в середине июня. В настоящее время дело находится в суде, и Киму грозит до 15 лет лишения свободы.