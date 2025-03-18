Суд вынес суровый приговор пермячке, которая убила сына и запихнула его тело в чемодан

Жительницу Перми Ирину Шатову, которая убила своего 9-летнего сына, а тело положила в чемодан и выкинула около мусорных баков, признали виновной. 34-летняя мать мальчика получила наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

В Перми женщина признана виновной в убийстве собственного малолетнего сына. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

«Доказательства, собранные следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летней жительницы города Перми, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении следкома.