Суд вынес суровый приговор пермячке, которая убила сына и запихнула его тело в чемодан
Ирина Шатова из Перми получила 18 лет колонии за убийство 9-летнего сына
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
Жительницу Перми Ирину Шатову, которая убила своего 9-летнего сына, а тело положила в чемодан и выкинула около мусорных баков, признали виновной. 34-летняя мать мальчика получила наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.
В Перми женщина признана виновной в убийстве собственного малолетнего сына. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
«Доказательства, собранные следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летней жительницы города Перми, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении следкома.
В управлении отметили, что следствие смогло проделать значительный объём работы, который позволил собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность женщины в совершении особо тяжкого преступления. В рамках расследования было допрошено более 40 свидетелей, проведено более 15 сложных экспертных исследований, в том числе стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, а также иные следственные и процессуальные действия.
Напомним, что 12 июля 2024 года в Перми случайный прохожий наткнулся на чемодан с телом девятилетнего мальчика, оставленный на мусорке. У ребёнка были обнаружены колото-резаные раны и следы удушения. Полиция заподозрила его 34-летнюю мать. Позже появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как она вечером тащит по улице тот самый чемодан с телом. 13 июля её задержали.