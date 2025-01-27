Новый оборот получило дело матери, которая убила сына и возила его тело по Перми в чемодане

В Перми направили в суд уголовное дело против женщины, убившей своего девятилетнего сына и возившего его тело по городу в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сказано в публикации.