Новый оборот получило дело матери, которая убила сына и возила его тело по Перми в чемодане
В суд Перми передано дело против матери мальчика, найденного убитым в чемодане
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
В Перми направили в суд уголовное дело против женщины, убившей своего девятилетнего сына и возившего его тело по городу в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сказано в публикации.
Следователи выяснили, что вечером 11 июля прошлого года женщина насмерть задушила своего 9-летнего сына. Тело она затем упаковала в чемодан, который вынесла на контейнерную площадку многоквартирного дома. Специалистами также была проведена психиатрическая экспертиза, в ходе которой они признали вменяемость обвиняемой. Рассмотрением дела далее займётся Пермский краевой суд.
Напомним, что 12 июля 2024 года в Перми случайный прохожий обнаружил на мусорке тело девятилетнего мальчика в чемодане. На нём были колото-резаные раны и следы удушения. Полиция заподозрила его 34-летнюю мать. Позже появилось видео с камер, где она вечером везёт по улице тот самый чемодан с телом. 13 июля она была задержана.