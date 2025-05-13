Полиция ищет двух неизвестных, пытавшихся убить «майора Шишкина» из «Убойной силы»

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство народного артиста Евгения Леонова-Гладышева, известного по роли майора Шишкина в сериале «Убойная сила». Как сообщают источники, в 2018 году актер получил тяжелые травмы при невыясненных обстоятельствах и с тех пор продолжает проходить лечение и реабилитацию.

По информации канала, в настоящее время следователи повторно допрашивают самого артиста, его супругу Елену и возможных свидетелей произошедшего. Сообщается, что тогда Леонову-Гладышеву нанесли удар по голове, в результате чего у него были диагностированы ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма и линейный перелом височной кости. По словам актера, возле вестибюля метро к нему подошли двое неизвестных, завязался разговор, дальнейшее он не помнит — очнулся уже в больнице. Как пишет «Mash на Мойке», артист и его близкие уверены, что он стал жертвой нападения. Личности предполагаемых нападавших, описанных Леоновым-Гладышевым, пока не установлены.