В Прикамье простились с добровольцем СВО и актёром из «Кадетства» Борисовым

В городе Гремячинске Пермского края вчера, 31 марта, прошла церемония прощания с Александром Борисовым, известным режиссёром, актёром и деятелем театра. Борисов, ранее возглавлявший Чайковский театр драмы и комедии, был участником СВО в качестве добровольца, сообщает kp.ru.





В 2023 году Борисов добровольно отправился на фронт. В декабре того же года он был удостоен медали «За храбрость».





Борисов родился 12 февраля 1978 года. Он работал в Молодёжном Театре на Фонтанке и Центре режиссуры и драматургии Казанцева и Рощина. В Тульском ТЮЗе он поставил спектакль «Смерти нет», литературной основой которого частично послужили произведения Захара Прилепина. С 2001 года Борисов снимался в кино и сериалах, среди которых «Первое мая», «Убойная сила», «Бедный, бедный Павел», «Морские дьяволы», «Кадетство», «След» и другие.