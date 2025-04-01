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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 15:52

В Прикамье простились с добровольцем СВО и актёром из «Кадетства» Борисовым

Александр Борисов. Обложка © VK / Чайковский Театр Драмы и Комедии

Александр Борисов. Обложка © VK / Чайковский Театр Драмы и Комедии

В городе Гремячинске Пермского края вчера, 31 марта, прошла церемония прощания с Александром Борисовым, известным режиссёром, актёром и деятелем театра. Борисов, ранее возглавлявший Чайковский театр драмы и комедии, был участником СВО в качестве добровольца, сообщает kp.ru.

В 2023 году Борисов добровольно отправился на фронт. В декабре того же года он был удостоен медали «За храбрость».

Борисов родился 12 февраля 1978 года. Он работал в Молодёжном Театре на Фонтанке и Центре режиссуры и драматургии Казанцева и Рощина. В Тульском ТЮЗе он поставил спектакль «Смерти нет», литературной основой которого частично послужили произведения Захара Прилепина. С 2001 года Борисов снимался в кино и сериалах, среди которых «Первое мая», «Убойная сила», «Бедный, бедный Павел», «Морские дьяволы», «Кадетство», «След» и другие.

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Депутат-участник СВО трагически скончался в 31 год

А ранее Life.ru сообщал, что доброволец из Ростова-на-Дону погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Солдат был смертельно ранен ещё 30 октября 2024 года. Его тело доставили на родину только на днях.

Наталья Демьянова
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