70-летняя пенсионерка из Донецка устроилась курьером к мошенникам
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Пенсионерка из Донецка устроилась на работу к мошенникам. Женщина забирала деньги у таких же пожилых людей, как и она сама. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Схемы обмана развивались по привычному сценарию — жертве звонил «сотрудник ФСБ» или «работник банка». Один дедушка потерял 2900 долларов, а другой бабушке сказали, что она является пособницей СБУ. Чтобы избежать уголовного дела, с неё потребовали 600 тысяч рублей. Забирать наличные приехала 70-летняя бабушка. Она передавала деньги мошенникам, оставляя себе заранее согласованный процент.
Как ранее писал Life.ru, более половины россиян (62%) сообщили, что их пожилые родственники становились жертвами кибермошенников. Наиболее распространённой схемой мошенничества стало взлом аккаунтов пенсионеров в социальных сетях и мессенджерах, что затронуло почти треть опрошенных и их близких (28%).