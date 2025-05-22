70-летняя пенсионерка из Донецка устроилась курьером к мошенникам

Пенсионерка из Донецка устроилась на работу к мошенникам. Женщина забирала деньги у таких же пожилых людей, как и она сама. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Схемы обмана развивались по привычному сценарию — жертве звонил «сотрудник ФСБ» или «работник банка». Один дедушка потерял 2900 долларов, а другой бабушке сказали, что она является пособницей СБУ. Чтобы избежать уголовного дела, с неё потребовали 600 тысяч рублей. Забирать наличные приехала 70-летняя бабушка. Она передавала деньги мошенникам, оставляя себе заранее согласованный процент.