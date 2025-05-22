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22 мая, 17:20

70-летняя пенсионерка из Донецка устроилась курьером к мошенникам

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пенсионерка из Донецка устроилась на работу к мошенникам. Женщина забирала деньги у таких же пожилых людей, как и она сама. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Схемы обмана развивались по привычному сценарию — жертве звонил «сотрудник ФСБ» или «работник банка». Один дедушка потерял 2900 долларов, а другой бабушке сказали, что она является пособницей СБУ. Чтобы избежать уголовного дела, с неё потребовали 600 тысяч рублей. Забирать наличные приехала 70-летняя бабушка. Она передавала деньги мошенникам, оставляя себе заранее согласованный процент.

Брокеры и наследники: Названы самые популярные схемы мошеннического захвата квартир
Брокеры и наследники: Названы самые популярные схемы мошеннического захвата квартир

Как ранее писал Life.ru, более половины россиян (62%) сообщили, что их пожилые родственники становились жертвами кибермошенников. Наиболее распространённой схемой мошенничества стало взлом аккаунтов пенсионеров в социальных сетях и мессенджерах, что затронуло почти треть опрошенных и их близких (28%).

Александра Мышляева
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