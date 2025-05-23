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23 мая, 11:09

«Бездушный бюрократизм»: В РПЦ объяснили, почему нельзя забирать у школьников иконы перед ЕГЭ

Священник Береговой назвал инцидент с иконой перед ЕГЭ грубым нарушением прав

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ситуация со школьницей из Екатеринбурга, которую не пустили на ЕГЭ с иконой, — это вопиющий факт бездушного бюрократизма и формального подхода ответственных лиц к своим обязанностям. Такой комментарий в беседе с Life.ru дал священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

Береговой объяснил, что для верующих икона — это священный предмет, символ духовной защиты. Носить её с собой — естественное желание православного христианина, особенно в важные моменты, такие как сдача экзаменов, когда ты как никогда нуждаешься в душевном равновесии и поддержке свыше. Священник выразил надежду, что ответственные лица сделают из этого конфликта правильные выводы и больше ничего подобного не допустят.

«Впрочем, даже в своём рвении не допустить сакральный предмет в аудиторию они тоже недоработали. Наверняка у девочки был крестик на шее, который тоже необходимо было сорвать. Уж если бороться с «религиозными пережитками» — так до конца. К чему эти полумеры?» — иронизирует Береговой.

В современном обществе должно уважать право человека на свою веру, а не ущемлять его за проявление религиозных чувств. Такой подход — грубое нарушение прав и достоинства учеников.

Владислав Береговой

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

В современном обществе должно уважать право человека на свою веру, а не ущемлять его за проявление религиозных чувств. Такой подход — грубое нарушение прав и достоинства учеников.
В современном обществе должно уважать право человека на свою веру, а не ущемлять его за проявление религиозных чувств. Такой подход — грубое нарушение прав и достоинства учеников.
Может, ещё и крестики снять? Милонов отчитал школу на Урале, где выпускницу не пустили на ЕГЭ с иконой
Может, ещё и крестики снять? Милонов отчитал школу на Урале, где выпускницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Ранее выпускницу из екатеринбургской гимназии № 39 не пустили в кабинет на ЕГЭ с иконой. Также школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату. Напомним, что сегодня, 23 мая, начинается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня 11-классники сдают историю, литературу и химию.

Ольга Годуненко
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