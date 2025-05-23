«Бездушный бюрократизм»: В РПЦ объяснили, почему нельзя забирать у школьников иконы перед ЕГЭ

Ситуация со школьницей из Екатеринбурга, которую не пустили на ЕГЭ с иконой, — это вопиющий факт бездушного бюрократизма и формального подхода ответственных лиц к своим обязанностям. Такой комментарий в беседе с Life.ru дал священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

Береговой объяснил, что для верующих икона — это священный предмет, символ духовной защиты. Носить её с собой — естественное желание православного христианина, особенно в важные моменты, такие как сдача экзаменов, когда ты как никогда нуждаешься в душевном равновесии и поддержке свыше. Священник выразил надежду, что ответственные лица сделают из этого конфликта правильные выводы и больше ничего подобного не допустят.

«Впрочем, даже в своём рвении не допустить сакральный предмет в аудиторию они тоже недоработали. Наверняка у девочки был крестик на шее, который тоже необходимо было сорвать. Уж если бороться с «религиозными пережитками» — так до конца. К чему эти полумеры?» — иронизирует Береговой.

В современном обществе должно уважать право человека на свою веру, а не ущемлять его за проявление религиозных чувств. Такой подход — грубое нарушение прав и достоинства учеников. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии