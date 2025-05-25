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25 мая, 08:00

Тест: Лишь 3% населения смогут угадать звёзд шоу-бизнеса по их фото с выпускного на 7/7

А ведь те, кто сейчас блистает на сцене, в кино или на телевидении, когда-то тоже были обычными подростками в школьной форме. Сегодня вам выпал шанс увидеть эти снимки!

Обложка © Freepik, © Telegram / trodriguez_official, s_permyakova,© vokrug.tv, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ ) / nagiev.universal, © Freepik

Обложка © Freepik, © Telegram / trodriguez_official, s_permyakovavokrug.tv, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ ) / nagiev.universal, © Freepik

Последний звонок — настоящий рубеж между детством и взрослой жизнью. В этот день вчерашние школьники стоят на пороге чего-то нового: одни волнуются перед экзаменами, другие мечтают о студенчестве, а третьи вообще пока не представляют, что ждёт их дальше. Но именно в этот момент всё возможно — даже то, что кажется фантастикой! Знаменитости, которых сейчас можно увидеть по телевизору, когда-то так же бегали на переменах, списывали контрольные и мечтали о чём-то большем. И вряд ли большинство из них знали, что через несколько лет окажутся на обложках журналов. Мы решили проверить, сможете ли вы угадать артистов не по гламурным фотосессиям, а по самым простым, но искренним школьным фотографиям!

Раньше, чтобы зайти на чай, не нужно было ждать приглашения или спрашивать хозяев. Баранки, варенье, сервиз — аппетитный стол готов! А вы сможете ответить на 5 вопросов о чаепитиях в СССР? Закадычные друзья из советского кинематографа не только вместе пили чай, но и летали на другие планеты, похищали красавиц и переживали все трудности вместе! Угадаете, из каких они фильмов?

Тест: Король дискотек без труда вставит пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!»
Тест: Король дискотек без труда вставит пропущенные слова в 7 хитов группы «Руки вверх!»
Виктория Мишинкина
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