Тест: Лишь 3% населения смогут угадать звёзд шоу-бизнеса по их фото с выпускного на 7/7

Последний звонок — настоящий рубеж между детством и взрослой жизнью. В этот день вчерашние школьники стоят на пороге чего-то нового: одни волнуются перед экзаменами, другие мечтают о студенчестве, а третьи вообще пока не представляют, что ждёт их дальше. Но именно в этот момент всё возможно — даже то, что кажется фантастикой! Знаменитости, которых сейчас можно увидеть по телевизору, когда-то так же бегали на переменах, списывали контрольные и мечтали о чём-то большем. И вряд ли большинство из них знали, что через несколько лет окажутся на обложках журналов. Мы решили проверить, сможете ли вы угадать артистов не по гламурным фотосессиям, а по самым простым, но искренним школьным фотографиям!