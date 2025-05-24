Дочь Филиппа Киркорова заявила, что у детей Пугачёвой было несчастливое детство

Заявление дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории о детстве детей Аллы Пугачёвой вызвало оживлённую дискуссию в социальных сетях. Поводом послужила критика в адрес девочки после публикации юмористического ролика.

13-летняя Алла-Виктория, активно использующая соцсети, опубликовала видео, в котором иронично обыграла сравнения с эпатажным поведением своего отца. Некоторые пользователи негативно отреагировали на ролик, сравнив девочку с детьми Примадонны, Лизой и Гарри, которых многие считают образцом воспитания.

В ответ на критику Алла-Виктория заявила, что её детство было более счастливым. Она отметила, что ей не приходилось заниматься нелюбимым делом под давлением.