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25 мая, 03:17

Суд отменил решение о взыскании коммунального долга с Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Московский суд аннулировал постановление о взыскании задолженности за коммунальные услуги с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Об этом сообщили РИА «Новости» в судебном органе.

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — говорится в постановлении. Причины отмены данного требования в официальных материалах не раскрываются.

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Напомним, в апреле суд обязал Ренату Литвинову оплатить долги за коммунальные услуги. Иск газовой компании поступил в суд ещё в ноябре прошлого года. Сумма задолженностей не раскрывалась. А ранее Life.ru сообщал, что покинувшая Россию актриса столкнулась с проблемами в профессиональной сфере и предпринимательской деятельности. Косметическая компания «Рида Косметикс», в которой звезда владеет 20%, третий год испытывает значительные убытки. По последним сведениям, в конце прошлого года Литвинова тайно вернулась в Россию для съёмок в рекламных проектах.

Тимур Хингеев
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