Третий год идёт ко дну: Стало известно об убытках бизнеса Ренаты Литвиновой в России

После бегства из России актриса театра и кино Рената Литвинова начала испытывать серьёзные трудности не только в творческой карьере, но и в бизнесе. Компания по производству косметики и парфюма «Рида Косметикс», 20% которой принадлежит звезде, уже третий год терпит серьёзные убытки.

В 2021 году фирма заработала 5,5 миллиона рублей, а уже в 2022 потеряла 2,5 миллиона. В 2023 она отчиталась об убытке в размере почти 300 тысяч, а в 2024 минус составил около 400 тысяч рублей. Тем не менее, по данным Инфо24, компания Ренаты Литвиновой производила товары не самостоятельно, а заказывала у других поставщиков и перепродавала с наценкой.

«В 2021 году «Рида косметикс» даже отсудила 31 миллион у недобросовестного поставщика за практически полностью испорченную партию товаров», — выяснили журналисты.