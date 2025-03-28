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28 марта, 07:02

Третий год идёт ко дну: Стало известно об убытках бизнеса Ренаты Литвиновой в России

Инфо24: Компания Ренаты Литвиновой «Рида Косметикс» третий год терпит убытки

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

После бегства из России актриса театра и кино Рената Литвинова начала испытывать серьёзные трудности не только в творческой карьере, но и в бизнесе. Компания по производству косметики и парфюма «Рида Косметикс», 20% которой принадлежит звезде, уже третий год терпит серьёзные убытки.

В 2021 году фирма заработала 5,5 миллиона рублей, а уже в 2022 потеряла 2,5 миллиона. В 2023 она отчиталась об убытке в размере почти 300 тысяч, а в 2024 минус составил около 400 тысяч рублей. Тем не менее, по данным Инфо24, компания Ренаты Литвиновой производила товары не самостоятельно, а заказывала у других поставщиков и перепродавала с наценкой.

«В 2021 году «Рида косметикс» даже отсудила 31 миллион у недобросовестного поставщика за практически полностью испорченную партию товаров», — выяснили журналисты.

Психиатр заметил у исхудавшей Ренаты Литвиновой признаки орторексии на фото в купальнике
Психиатр заметил у исхудавшей Ренаты Литвиновой признаки орторексии на фото в купальнике

Ранее Рената Литвинова была вынуждена распродавать свою одежду ради выживания в Париже. Актриса выставила на продажу вещи на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. Напомним, в конце минувшего года звезда тайно вернулась в Россию, чтобы подзаработать на рекламе.

Борис Эльфанд
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