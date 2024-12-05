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5 декабря, 09:40

Рената Литвинова тайно вернулась в Россию, чтобы подзаработать на рекламе

«СтарХит»: Рената Литвинова тайно вернулась в Россию для съёмок в рекламе

Рената Литвинова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Рената Литвинова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Рената Литвинова прибыла в Москву с тайным визитом. Она посетила столицу тайно для съёмки в рекламе.

Рената Литвинова вернулась в Россию. Фото © Telegram / Starhit.ru

Рената Литвинова вернулась в Россию. Фото © Telegram / Starhit.ru

Как утверждает «СтарХит», запечатлевший звезду в Столешниковом переулке, который ещё негласно называют «улицей бутиков», Литвинова находилась там с фотографами. Одета она была в длинную шубу. Примечательно, что о своём визите звезда нигде не уведомляла.

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Напомним, в прошлом году Рената Литвинова уже возвращалась в Россию после долгого пребывания за рубежом. Решение об отъезде она приняла весной 2022 года, не обосновав точной причины. А вернуться решила по случаю дня рождения матери.

Мария Любицкая
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