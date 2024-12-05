Рената Литвинова тайно вернулась в Россию, чтобы подзаработать на рекламе

Актриса Рената Литвинова прибыла в Москву с тайным визитом. Она посетила столицу тайно для съёмки в рекламе.

Рената Литвинова вернулась в Россию. Фото © Telegram / Starhit.ru

Как утверждает «СтарХит», запечатлевший звезду в Столешниковом переулке, который ещё негласно называют «улицей бутиков», Литвинова находилась там с фотографами. Одета она была в длинную шубу. Примечательно, что о своём визите звезда нигде не уведомляла.