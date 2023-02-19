Рената Литвинова впервые с весны прошлого года вернулась в Россию

Рената Литвинова впервые вернулась в Россию после эмиграции, которую она совершила весной прошлого года. Актриса рассказала, что приехала на день рождения к матери.

"Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где ещё есть адреса..." — написала она в телеграм-канале.

Рената Литвинова впервые за долгое время вернулась в Россию. Видео © Telegram / Рената Литвинова

Литвинова также поделилась небольшим видеороликом, снятым в машине, которая едет по трассе за границей. На коротком видео слышно фрагмент аудиокниги о Гарри Поттере, а на дороге виден знак с указанием пути на Санкт-Петербург.