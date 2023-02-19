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19 февраля, 09:05

Рената Литвинова впервые с весны прошлого года вернулась в Россию

Рената Литвинова впервые вернулась в Россию после эмиграции, которую она совершила весной прошлого года. Актриса рассказала, что приехала на день рождения к матери.

"Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, "где ещё есть адреса..." — написала она в телеграм-канале.

Рената Литвинова впервые за долгое время вернулась в Россию. Видео © Telegram / Рената Литвинова

Литвинова также поделилась небольшим видеороликом, снятым в машине, которая едет по трассе за границей. На коротком видео слышно фрагмент аудиокниги о Гарри Поттере, а на дороге виден знак с указанием пути на Санкт-Петербург.

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Ранее Лайф писал о том, что олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Наталья Линичук окончательно вернулась из США в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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