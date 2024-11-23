Сбежавший из России комик Чапарян готов вернуться ради корпоративов
SHOT: Уехавший из РФ комик Чапарян готов за 700 тыс. вернуться для выступлений
Артур Чапарян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artur.chaparyan
Уехавший из России после начала СВО комик Артур Чапарян за 700 тысяч рублей готов вернуться в Москву и выступить перед россиянами на корпоративах. Об этом пишет SHOT.
Как выяснил канал, за эти деньги юморист и экс-резидент ЧБД прочитает 25-минутный монолог с шуточками исключительно для взрослой аудитории. Если же заказчик пожелает как-то подредактировать материал, то придётся доплатить. Снимать выступление строжайше запрещено.
С вас — билеты из Еревана, 50%-я предоплата, $50 — суточные, барный стул, проводной микрофон, диджей и ведущий, чтобы представить звезду. В гримёрке никаких предметов роскоши — несколько бутылок воды, салфетки и антисептик.
Жить Чапарян готов в отеле не ниже четырёх звёзд с завтраком, однако не исключено, что выберет вариант проживания у знакомых. Передвигаться по столице комик рассчитывает только на автомобиле класса «комфорт».
Сейчас юморист проживает в Армении. Недавно он заявлял, что планирует переехать в США и жить в опасном районе Нью-Йорка.
Сбежавшие из России комики регулярно сталкиваются с кучей проблем. Ранее (ФНС) России заблокировала счета бывшего сценариста телевизионной программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна. Однако мужчина не может прийти в ведомство и оплатить долги, так как в РФ ему грозит статья за оправдание терроризма. А белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал, что живёт в Европе непонятно где.