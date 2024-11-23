Сбежавший из России комик Чапарян готов вернуться ради корпоративов

Уехавший из России после начала СВО комик Артур Чапарян за 700 тысяч рублей готов вернуться в Москву и выступить перед россиянами на корпоративах. Об этом пишет SHOT.

Как выяснил канал, за эти деньги юморист и экс-резидент ЧБД прочитает 25-минутный монолог с шуточками исключительно для взрослой аудитории. Если же заказчик пожелает как-то подредактировать материал, то придётся доплатить. Снимать выступление строжайше запрещено.

С вас — билеты из Еревана, 50%-я предоплата, $50 — суточные, барный стул, проводной микрофон, диджей и ведущий, чтобы представить звезду. В гримёрке никаких предметов роскоши — несколько бутылок воды, салфетки и антисептик.

Жить Чапарян готов в отеле не ниже четырёх звёзд с завтраком, однако не исключено, что выберет вариант проживания у знакомых. Передвигаться по столице комик рассчитывает только на автомобиле класса «комфорт».

Сейчас юморист проживает в Армении. Недавно он заявлял, что планирует переехать в США и жить в опасном районе Нью-Йорка.