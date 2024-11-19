«Непонятно где живу»: Комик Слава Комиссаренко пожаловался на невзгоды в Европе

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал, что живёт в Европе непонятно где. Юморист поиронизировал о своей жизни за границей на шоу «Локал Live».

«Потому что я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — заявил юморист, говоря о жизни в Европе.

На одном из выступлений в Польше Комиссаренко также рассказал, что ему предложили создать клуб. Такую идею подготовил комик Идрак Мирзализаде. Белорусский юморист же заявил, что готов помочь финансово, но заниматься деятельностью клуба не сможет.