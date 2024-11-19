«Непонятно где живу»: Комик Слава Комиссаренко пожаловался на невзгоды в Европе
Белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что живёт в Европе непонятно где
Белорусский комик Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko
Известный белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал, что живёт в Европе непонятно где. Юморист поиронизировал о своей жизни за границей на шоу «Локал Live».
«Потому что я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — заявил юморист, говоря о жизни в Европе.
На одном из выступлений в Польше Комиссаренко также рассказал, что ему предложили создать клуб. Такую идею подготовил комик Идрак Мирзализаде. Белорусский юморист же заявил, что готов помочь финансово, но заниматься деятельностью клуба не сможет.
Ранее стало известно, что следственный комитет Белоруссии начал против комика заочное расследование. Юмориста обвинили в клевете и оскорблениях в адрес главы республики Александра Лукашенко. Стендаперу предъявлено обвинение по трём статьям, по каждой из которых может грозить до пяти лет тюрьмы.