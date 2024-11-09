ФНС заблокировала счета сбежавшего из России комика Оганесяна
Mash: ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Гарика Оганисяна
Комик Гарик Оганисян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grkognsn
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета сбежавшего из РФ комика, бывшего сценариста телевизионной программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна. Однако мужчина не может прийти в ведомство и оплатить долги, так как в РФ ему грозит статья за оправдание терроризма, сообщает Mash.
После начала спецоперации (СВО) Оганисян уехал в Армению. Там он столкнулся с депрессией и отсутствием работы. Свой стресс он стал запивать алкоголем. Комик забыл, что в России у него осталось ИП по концертной деятельности. По информации телеграм-канала, налоговая отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам. При этом компания ещё открыта. Сам Оганисян возвращаться в Россию не планирует.
Напомним, что Гарик Оганисян вместе с другим сбежавшим комиком Александром Долгополовым высмеял теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Теперь юмористам грозит уголовная статья за оправдание терроризма. Тем временем активист Виталий Бородин призвал признать Долгополова и Оганисяна иноагентами.