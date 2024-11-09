ФНС заблокировала счета сбежавшего из России комика Оганесяна

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета сбежавшего из РФ комика, бывшего сценариста телевизионной программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна. Однако мужчина не может прийти в ведомство и оплатить долги, так как в РФ ему грозит статья за оправдание терроризма, сообщает Mash.

После начала спецоперации (СВО) Оганисян уехал в Армению. Там он столкнулся с депрессией и отсутствием работы. Свой стресс он стал запивать алкоголем. Комик забыл, что в России у него осталось ИП по концертной деятельности. По информации телеграм-канала, налоговая отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам. При этом компания ещё открыта. Сам Оганисян возвращаться в Россию не планирует.