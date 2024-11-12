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Регион
12 ноября, 08:29

«‎Смотрю и плачу»: Сбежавшая из России стендаперша застрадала в «эмигрантском пузыре»

Уехавшая из РФ юмористка Лолаева заявила, что смотрит ролики о Москве и плачет

Ариана Лолаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianalolaeva

Ариана Лолаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianalolaeva

Стендап-комик Ариана Лолаева, сбежавшая из России в Грузию после начала спецоперации, призналась, что жизнь за границей даётся ей тяжело, а также постоянно накатывает тоска по родине и комфорту в Москве. Об этом она рассказала журналисту Юрию Дудю* на его YouTube-канале.

По словам Лолаевой, она постоянно смотрит видеоролики о российской столице и своём родном городе — Владикавказе, после чего ей становится грустно и она плачет. Юмористка добавила, что следит за событиями в РФ, и это ей напоминает слежку за «бывшим» в соцсетях после расставания.

«Как хочется туда [в Москву]. Не знаю, когда я ещё заеду и смогу оказаться вживую», — поделилась она в интервью.

Лолаева посетовала, что интегрироваться в зарубежное сообщество оказалось очень тяжело, её востребованность за пределами России крайне низка, а жить хочется на том же выосоком уровне, как и раньше. Сейчас девушка боится, что «застрянет в эмигрантском пузыре» на долгие годы, она не может переключиться на другую идеологию и стать «своей» для иностранцев.

Также Лолаева призналась в тоске по малой родине. Она внезапно поняла, что может потерять свои национальные корни и традции. Только за границей юмористка осознала, что должна изучить свой родной язык — осетинский. Какое-то время назад девушка даже искала для этого репетитора.

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Ранее Верховный суд отклонил жалобу юмориста Семёна Слепакова*, который оспаривал своё включение в реестр иноагентов, Суд отметил, что в жалобе не было выявлено нарушений, которые могли бы стать основанием для её рассмотрения на заседании.

*Признаны в России иностранными агентами.

Татьяна Миссуми
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