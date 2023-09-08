Психиатр заметил у исхудавшей Ренаты Литвиновой признаки орторексии на фото в купальнике

Актриса Рената Литвинова может страдать орторексией, считает психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Такой вывод он сделал после изучения фото исхудавшей звезды у бассейна.

Он объяснил, что при орторексии люди переходят на низкокалорийный рацион. Кроме того, для заболевших свойственно увлекаться спортом, а ещё вести себя эксцентрично и эпатажно.

"Тут можно говорить об орторексии, когда появляются суперправильное, низкокалорийное питание, большое количество занятий спортом и очень эксцентричное, эпатирующее поведение. Всегда надо чем-то отличаться, выделяться манерой речи, фигурой, высказываниями или демонстрацией нетрадиционной ориентации", — рассказал психиатр в беседе с NEWS.ru.

Также, по словам врача, люди с орторексией стремятся быть в центре внимания. Этим можно объяснить то, что актриса выложила фото, на которых выглядит не вполне здоровой. Тем не менее до состояния анорексии ей явно далеко, добавил представитель Наркологической лиги. Он отметил и то, что Литвинова позволяла себе нелестные высказывания в адрес людей с лишним весом. В целом для актёров и актрис характерны нарциссизм и определённая истеричность вкупе с зацикленностью на собственной внешности и болезненным отношением к старению.