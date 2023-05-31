Литвинова вслед за Земфирой поспешила рассказать, сколько у неё паспортов
Рената Литвинова: У меня один паспорт — российский
Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова заявила, что не меняла гражданство и у неё есть только российский паспорт.
"У меня единственный паспорт — русский. У [певицы] Земфиры* нет французского гражданства. Только русский паспорт", — подчеркнула она в беседе с ТАСС.
Напомним, 31 мая появилась информация о том, что Земфира получила гражданство Франции. Певица уже около полутора лет живёт в Париже с Литвиновой. При этом Земфира опровергла подобные сообщения и заявила, что платит налоги в России, хотя не живёт в стране уже год.
* Внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
ТАСС / Сергей Карпухин