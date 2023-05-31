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31 мая, 19:11

Литвинова вслед за Земфирой поспешила рассказать, сколько у неё паспортов

Рената Литвинова: У меня один паспорт — российский

Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова заявила, что не меняла гражданство и у неё есть только российский паспорт.

"У меня единственный паспорт — русский. У [певицы] Земфиры* нет французского гражданства. Только русский паспорт", — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

"Всем нужны деньги!": Почему гражданка Франции Земфира мечтает зарабатывать в России

"Всем нужны деньги!": Почему гражданка Франции Земфира мечтает зарабатывать в России

Напомним, 31 мая появилась информация о том, что Земфира получила гражданство Франции. Певица уже около полутора лет живёт в Париже с Литвиновой. При этом Земфира опровергла подобные сообщения и заявила, что платит налоги в России, хотя не живёт в стране уже год.

* Внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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