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31 мая, 14:18

Певица Земфира получила гражданство Франции

<p>Певица Земфира © Telegram / <a href="https://t.me/zemfira/352" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zemfira</a></p>

Певица Земфира © Telegram / zemfira

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) получила французское гражданство, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, певица уже около полутора лет живёт в Париже с Ренатой Литвиновой*. В столице Франции они учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Параллельно с этим Земфира и успела обзавестись французским паспортом. При этом она не обрывает связей с Россией. Так, недавно артистка зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина", которое будет заниматься звукозаписью. Кроме того, она подала иск к Минюсту России с требованием снять с неё статус иноагента.

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Ранее Лайф писал, что общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Заявления были отправлены в Генпрокуратуру и СК РФ.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Андрей Григорьев
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