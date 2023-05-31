Певица Земфира получила гражданство Франции
Певица Земфира © Telegram / zemfira
Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) получила французское гражданство, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, певица уже около полутора лет живёт в Париже с Ренатой Литвиновой*. В столице Франции они учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Параллельно с этим Земфира и успела обзавестись французским паспортом. При этом она не обрывает связей с Россией. Так, недавно артистка зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина", которое будет заниматься звукозаписью. Кроме того, она подала иск к Минюсту России с требованием снять с неё статус иноагента.
Ранее Лайф писал, что общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Заявления были отправлены в Генпрокуратуру и СК РФ.
* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.