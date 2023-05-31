Певица Земфира получила гражданство Франции

По данным телеграм-канала, певица уже около полутора лет живёт в Париже с Ренатой Литвиновой*. В столице Франции они учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Параллельно с этим Земфира и успела обзавестись французским паспортом. При этом она не обрывает связей с Россией. Так, недавно артистка зарегистрировала в Москве новое юрлицо "Родина", которое будет заниматься звукозаписью. Кроме того, она подала иск к Минюсту России с требованием снять с неё статус иноагента.