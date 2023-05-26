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26 мая, 14:11

Земфира основала в Москве фирму с неожиданным названием

Mash: Земфира оформила в Москве фирму под названием "Родина"

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) оформила в Москве новую фирму. Как сообщает телеграм-канал Mash, уехавшая из России артистка назвала компанию "Родина".

Земфира решила оспорить статус иноагента

Земфира решила оспорить статус иноагента

При этом фирму зарегистрировали в квартире директора группы "Машина времени". Уставный капитал минимальный — всего десять тысяч рублей. Чем будет заниматься организация — пока не известно.

Ранее Лайф писал, что общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Заявления были отправлены в Генпрокуратуру и СК.

Уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий

Уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Шахиджанян

Иван Косицын
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