Земфира основала в Москве фирму с неожиданным названием
Mash: Земфира оформила в Москве фирму под названием "Родина"
Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) оформила в Москве новую фирму. Как сообщает телеграм-канал Mash, уехавшая из России артистка назвала компанию "Родина".
При этом фирму зарегистрировали в квартире директора группы "Машина времени". Уставный капитал минимальный — всего десять тысяч рублей. Чем будет заниматься организация — пока не известно.
Ранее Лайф писал, что общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Заявления были отправлены в Генпрокуратуру и СК.
* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
ТАСС / Сергей Шахиджанян