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31 мая, 18:29

"Мракобесие": Земфира отреагировала на сообщения о её французском гражданстве

Певица Земфира опровергла сообщения о получении гражданства Франции

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) опровергла сообщения о том, что она получила гражданство Франции. Соответствующий пост она разместила в соцсетях.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моём французском гражданстве. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", — написала артистка.

Земфира также потребовала от Минюста доказать иностранное финансирование, которого у неё, как она сама утверждает, никогда не было. Певица утверждает, что платит налоги в России, хотя не живёт в стране уже год.

"Всем нужны деньги!": Почему гражданка Франции Земфира мечтает зарабатывать в России

"Всем нужны деньги!": Почему гражданка Франции Земфира мечтает зарабатывать в России

Напомним, именно сегодня, 31 мая, появилась информация о том, что Земфира получила гражданство Франции. Певица уже около полутора лет живёт в Париже с актрисой Ренатой Литвиновой*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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