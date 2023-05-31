"Мракобесие": Земфира отреагировала на сообщения о её французском гражданстве

Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) опровергла сообщения о том, что она получила гражданство Франции. Соответствующий пост она разместила в соцсетях.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моём французском гражданстве. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", — написала артистка.

Земфира также потребовала от Минюста доказать иностранное финансирование, которого у неё, как она сама утверждает, никогда не было. Певица утверждает, что платит налоги в России, хотя не живёт в стране уже год.

Напомним, именно сегодня, 31 мая, появилась информация о том, что Земфира получила гражданство Франции. Певица уже около полутора лет живёт в Париже с актрисой Ренатой Литвиновой*.