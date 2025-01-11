Рената Литвинова вынуждена распродавать свою одежду ради выживания в Париже
Mash: Рената Литвинова выставила на продажу вещи на ₽6 млн из-за нехватки денег
Рената Литвинова. Фото © ТАСС / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA
Актриса Рената Литвинова, которая переехала в Париж, выставила на продажу свои вещи более чем на шесть миллионов рублей. Это решение было принято из-за нехватки средств для жизни в столице Франции.
По данным Mash, Литвинова распродаёт свои костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи и плащи. Изначально телеведущая выставила наряды за 8 478 014 рублей, но никто приодеться за такую сумму не захотел. Тогда актриса решила устроить распродажу и сделать скидки от 7% до 72%, что позволило снизить общую стоимость одежды до 6 280 400 рублей.
Кстати, не так давно Литвинова также продавала свои рисунки, книгу и фотоальбом с автографами. Рисунки оценивались в 15 тысяч рублей, а фотографии и книга с личной подписью — в 30 тысяч рублей.
Напомним, что в декабре по этой же причине Рената Литвинова неожиданно вернулась в Россию. Актриса побывала в Москве для съёмок рекламы. В 2023 году она также приезжала на родину после длительного перерыва. Продюсер тогда рассказывал, что визит был организован ради заработка.