Рената Литвинова вынуждена распродавать свою одежду ради выживания в Париже

Актриса Рената Литвинова, которая переехала в Париж, выставила на продажу свои вещи более чем на шесть миллионов рублей. Это решение было принято из-за нехватки средств для жизни в столице Франции.

По данным Mash, Литвинова распродаёт свои костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи и плащи. Изначально телеведущая выставила наряды за 8 478 014 рублей, но никто приодеться за такую сумму не захотел. Тогда актриса решила устроить распродажу и сделать скидки от 7% до 72%, что позволило снизить общую стоимость одежды до 6 280 400 рублей.