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5 декабря, 14:47

«Деньги не пахнут»: Продюсер раскрыл причину приезда «парижанки» Литвиновой в Россию

Продюсер Рудченко: Литвинова приехала в Россию с целью заработка

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

После начала СВО актриса Рената Литвинова сбежала из Москвы в Париж, однако на днях в очередной раз посетила Россию. Продюсер Павел Рудченко полагает, что это возвращение не стоит рассматривать как окончательное. Он не исключил, что артистка прилетела исключительно ради заработка.

«Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Для них деньги не пахнут. И когда им готовы заплатить, они всегда приедут», — сказал Рудченко в беседе с URA.ru.

Он также обратил внимание, что иноагенты при возвращении на заработки не проявляются патриотического отношения к стране, что лишний раз указывает на их безразличие к происходящему. По мнению продюсера, беглецов волнуют лишь личные финансы.

Ранее стало известно, что Рената Литвинова тайно вернулась в Россию. Актриса посетила Москву для съёмки в рекламе. К слову, в минувшем году она уже возвращалась на родину после длительного отсутствия.

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Борис Эльфанд
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