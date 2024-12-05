«Деньги не пахнут»: Продюсер раскрыл причину приезда «парижанки» Литвиновой в Россию
Продюсер Рудченко: Литвинова приехала в Россию с целью заработка
Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова
После начала СВО актриса Рената Литвинова сбежала из Москвы в Париж, однако на днях в очередной раз посетила Россию. Продюсер Павел Рудченко полагает, что это возвращение не стоит рассматривать как окончательное. Он не исключил, что артистка прилетела исключительно ради заработка.
«Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Для них деньги не пахнут. И когда им готовы заплатить, они всегда приедут», — сказал Рудченко в беседе с URA.ru.
Он также обратил внимание, что иноагенты при возвращении на заработки не проявляются патриотического отношения к стране, что лишний раз указывает на их безразличие к происходящему. По мнению продюсера, беглецов волнуют лишь личные финансы.
Ранее стало известно, что Рената Литвинова тайно вернулась в Россию. Актриса посетила Москву для съёмки в рекламе. К слову, в минувшем году она уже возвращалась на родину после длительного отсутствия.