В Московской области выставлен на продажу земельный участок реалити-шоу «Дом-2», собственник просит за него 690 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. Высокую стоимость владелец объяснил тем, что «отсюда начали свой путь известные личности».

«Имeннo здecь c 2003 г. снимали pеалити-шоу «Дом-2», a в 2020 году «Битву прeстoлoв». Oтсюда нaчaли свoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксeния Боpодинa, Инcтaсамка и другие извeстные личноcти. Этo мecтo было выбpaнo нe случaйно – эколoгичecки чиcтый, живoписный и aтмocферный paйон всегo в 14 км от МKAД пo Новopижcкoму шoccе на бeрегу р. Истра в посёлке Лобаново», — расхваливает поляну владелец, хотя и немного привирает – Инстасамка на знаменитой любовной телестройке замечена не была.

Площадь участка достигает почти шести гектаров, на нём есть четыре жилых дома со всеми коммуникациями. Покупателю предлагается выход в собственный лес, на пляж и сельхозугодья. Продавец добавляет, что территория идеально подойдёт для строительства коттеджного посёлка, загородной резиденции, отеля или глемпинга.