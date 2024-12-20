Поляну «Дома-2» продают почти за 700 миллионов из-за «следов» Бузовой и Бородиной
Участок телестройки «Дом-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей
В Московской области выставлен на продажу земельный участок реалити-шоу «Дом-2», собственник просит за него 690 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. Высокую стоимость владелец объяснил тем, что «отсюда начали свой путь известные личности».
«Имeннo здecь c 2003 г. снимали pеалити-шоу «Дом-2», a в 2020 году «Битву прeстoлoв». Oтсюда нaчaли свoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксeния Боpодинa, Инcтaсамка и другие извeстные личноcти. Этo мecтo было выбpaнo нe случaйно – эколoгичecки чиcтый, живoписный и aтмocферный paйон всегo в 14 км от МKAД пo Новopижcкoму шoccе на бeрегу р. Истра в посёлке Лобаново», — расхваливает поляну владелец, хотя и немного привирает – Инстасамка на знаменитой любовной телестройке замечена не была.
Площадь участка достигает почти шести гектаров, на нём есть четыре жилых дома со всеми коммуникациями. Покупателю предлагается выход в собственный лес, на пляж и сельхозугодья. Продавец добавляет, что территория идеально подойдёт для строительства коттеджного посёлка, загородной резиденции, отеля или глемпинга.
Напомним, в 2020 году скандальная телестройка объявила о прекращении своего существования после 16 лет в эфире из-за низких рейтингов и проблем с рекламодателями. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что «Дом-2» продолжится, но не на ТНТ. Последующие выпуски транслировал телеканал «Ю».