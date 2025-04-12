Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги за коммунальные услуги

Московский суд обязал актрису театра и кино Ренату Литвинову оплатить долги за коммунальные услуги. Иск газовой компании поступил в суд ещё в ноябре прошлого года. Однако решение окончательно вступило в силу только в этом году. Сумму долга Литвиновой не раскрывают.

Как сообщал Life.ru, после бегства из России Рената Литвинова столкнулась с серьёзными трудностями. Это касается как творческой карьеры, так и её бизнеса. Компания «Рида Косметикс», занимающаяся производством косметики и парфюмерии, в которой звезда владеет 20%, уже третий год испытывает значительные убытки. По последним сведениям, актриса тайно вернулась в Россию в конце 2024 года, чтобы подзаработать на рекламе.