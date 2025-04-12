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12 апреля, 05:08

Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги за коммунальные услуги

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Рената Литвинова. Обложка © VK / Рената Литвинова

Московский суд обязал актрису театра и кино Ренату Литвинову оплатить долги за коммунальные услуги. Иск газовой компании поступил в суд ещё в ноябре прошлого года. Однако решение окончательно вступило в силу только в этом году. Сумму долга Литвиновой не раскрывают.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности»,приводит комментарий суда агентство РИА «Новости».

Рената Литвинова вынуждена распродавать свою одежду ради выживания в Париже
Рената Литвинова вынуждена распродавать свою одежду ради выживания в Париже

Как сообщал Life.ru, после бегства из России Рената Литвинова столкнулась с серьёзными трудностями. Это касается как творческой карьеры, так и её бизнеса. Компания «Рида Косметикс», занимающаяся производством косметики и парфюмерии, в которой звезда владеет 20%, уже третий год испытывает значительные убытки. По последним сведениям, актриса тайно вернулась в Россию в конце 2024 года, чтобы подзаработать на рекламе.

Лия Мурадьян
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