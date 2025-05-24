Выигравшие суд поклонницы Киркорова не могут получить деньги за отмены концертов
SHOT: Ещё одна поклонница Киркорова выиграла суд из-за отмены концерта
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Ещё одна фанатка Филиппа Киркорова подала иск против ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Жительница Краснодара приобрела билет на концерт в 2022 году в подарок для своей мамы на День матери. Шоу, запланированное на 9 декабря, несколько раз переносилось, а затем и вовсе было отменено, пишет SHOT.
Женщина отсудила у Киркорова 12 394 рублей, включая судебные издержки и моральную компенсацию. Однако, поскольку счета компании певца уже год заблокированы, ей не удаётся вернуть деньги. По её словам, таких случаев множество, хотя не все зрители стали обращаться в суд.
Ранее две фанатки «короля российской эстрады» из Краснодара и Ростова отсудили у него 40 и 20 тысяч рублей соответственно. Женщины подали иски после отмены выступлений Киркорова в 2020 году из-за ковидных ограничений. Однако им также не удалось взыскать деньги из-за блокировки счетов.
Тем временем сам артист снова переносит свои концерты из-за бурсита — воспаления суставов после серьёзного ожога руки. В конце апреля во время выступления в Санкт-Петербурге у Киркорова загорелась куртка. Ему поставили диагноз «дефект кожных покровов». Осложнения возникли на фоне сахарного диабета.