Выигравшие суд поклонницы Киркорова не могут получить деньги за отмены концертов

Ещё одна фанатка Филиппа Киркорова подала иск против ООО «Филипп Киркоров корпорейшн». Жительница Краснодара приобрела билет на концерт в 2022 году в подарок для своей мамы на День матери. Шоу, запланированное на 9 декабря, несколько раз переносилось, а затем и вовсе было отменено, пишет SHOT.

Женщина отсудила у Киркорова 12 394 рублей, включая судебные издержки и моральную компенсацию. Однако, поскольку счета компании певца уже год заблокированы, ей не удаётся вернуть деньги. По её словам, таких случаев множество, хотя не все зрители стали обращаться в суд.