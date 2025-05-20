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20 мая, 14:30

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу

Ради близких они готовы пройти огонь и воду, одолжить последнее и даже отправиться в космос. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные экранные дружбы!

Обложка © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Обложка © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский / Kinopoisk

Мы встречаем друзей в самых разных местах: в школе, во дворе, на работе или даже просто зайдя в магазин. Они приходят в нашу жизнь случайно, а остаются — навсегда. Верный товарищ всегда выручит в беде, подставит плечо в трудную минуту и даже в самом абсурдном приключении сохранит оптимизм. Советские фильмы особенно точно показывали, какой должна быть настоящая дружба. Без пафоса, без расчёта — просто потому, что «так надо». Вместе смеяться, вместе преодолевать трудности, иногда ссориться, но всегда мириться! А теперь давайте вспомним тех, кто стал символом этой крепкой связи. Тех, чьи имена мы произносим с теплотой, а цитаты знаем наизусть. Угадаете, из каких картин эти неразлучные пары и компании?

Порой люди готовы на всё, чтобы выручить друзей, даже пойти на преступление! Фильмы СССР про музейные кражи — тому подтверждение. Слабо угадать все 5 хитрых сюжетов всего по одному кадру? А с этим испытанием справится только гуру винила — нужно вспомнить, из каких 7 фильмов СССР кадры с проигрывателями.

Тест: Дети СССР отгадают все экранизации сказок Шарля Перро, поколение альфа не наберёт и 2/6
Тест: Дети СССР отгадают все экранизации сказок Шарля Перро, поколение альфа не наберёт и 2/6
Виктория Мишинкина
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