Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу

Мы встречаем друзей в самых разных местах: в школе, во дворе, на работе или даже просто зайдя в магазин. Они приходят в нашу жизнь случайно, а остаются — навсегда. Верный товарищ всегда выручит в беде, подставит плечо в трудную минуту и даже в самом абсурдном приключении сохранит оптимизм. Советские фильмы особенно точно показывали, какой должна быть настоящая дружба. Без пафоса, без расчёта — просто потому, что «так надо». Вместе смеяться, вместе преодолевать трудности, иногда ссориться, но всегда мириться! А теперь давайте вспомним тех, кто стал символом этой крепкой связи. Тех, чьи имена мы произносим с теплотой, а цитаты знаем наизусть. Угадаете, из каких картин эти неразлучные пары и компании?