Тест: Дети СССР отгадают все экранизации сказок Шарля Перро, поколение альфа не наберёт и 2/6
Сегодня годовщина смерти великого французского писателя, чьи сказки до сих пор продолжают вдохновлять миллионы детей и взрослых во всём мире, — Шарля Перро!
Обложка © Кадр из фильма «Золушка», режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk
Шарль Перро — мастер сказочного слова, чьи истории стали неотъемлемой частью детства миллионов. Его творчество, наполненное волшебством и моралью, продолжает вдохновлять не только читателей, но и режиссёров по всему миру. Добрые сказки легли в основу множества фильмов и мультиков. Эти экранизации оживили любимых персонажей и подарили зрителям возможность заново пережить детские фантазии. Угадаете, из каких советских экранизаций эти кадры?
Больше сказок и мультиков дети любят, пожалуй, только сладости! А вы сможете узнать все 6 фильмов СССР по кадру с тортом? А это испытание не из весёлых — нужно отгадать 6 фильмов СССР про Военно-морской флот!
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