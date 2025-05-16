Тест: Дети СССР отгадают все экранизации сказок Шарля Перро, поколение альфа не наберёт и 2/6

Шарль Перро — мастер сказочного слова, чьи истории стали неотъемлемой частью детства миллионов. Его творчество, наполненное волшебством и моралью, продолжает вдохновлять не только читателей, но и режиссёров по всему миру. Добрые сказки легли в основу множества фильмов и мультиков. Эти экранизации оживили любимых персонажей и подарили зрителям возможность заново пережить детские фантазии. Угадаете, из каких советских экранизаций эти кадры?