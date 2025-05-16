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16 мая, 13:30

Тест: Дети СССР отгадают все экранизации сказок Шарля Перро, поколение альфа не наберёт и 2/6

Сегодня годовщина смерти великого французского писателя, чьи сказки до сих пор продолжают вдохновлять миллионы детей и взрослых во всём мире, — Шарля Перро!

Обложка © Кадр из фильма «Золушка», режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Золушка», режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk

Шарль Перро — мастер сказочного слова, чьи истории стали неотъемлемой частью детства миллионов. Его творчество, наполненное волшебством и моралью, продолжает вдохновлять не только читателей, но и режиссёров по всему миру. Добрые сказки легли в основу множества фильмов и мультиков. Эти экранизации оживили любимых персонажей и подарили зрителям возможность заново пережить детские фантазии. Угадаете, из каких советских экранизаций эти кадры?

Больше сказок и мультиков дети любят, пожалуй, только сладости! А вы сможете узнать все 6 фильмов СССР по кадру с тортом? А это испытание не из весёлых — нужно отгадать 6 фильмов СССР про Военно-морской флот!

Тест: Эффект Манделы в мультиках и фильмах СССР — как на самом деле звучат эти крылатые фразы?
Тест: Эффект Манделы в мультиках и фильмах СССР — как на самом деле звучат эти крылатые фразы?
Виктория Мишинкина
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