Учёные в панике! На дне океана нашли каменные волны — и это в корне меняет наше представление о мире

Всё, что нам рассказывали об Атлантическом океане, оказалось неправдой. Это выяснили шотландские учёные. Оказывается, раньше мы ошибались в датах формирования западного массива воды, а также не представляли себе, что находится на его дне. Нет, речь не о доисторических чудовищах: просто на дне Атлантического океана есть волны, как и на его поверхности. В материале расскажем подробности.

Так что же в итоге обнаружили учёные

Шотландские учёные время зря не теряли! Они прошерстили всё атлантическое дно... Фото © «Шедеврум»

На глубине более километра учёные из Университета Хериота-Уатта нашли в Атлантическом океане огромные каменные холмы и грязевые волны. Или наоборот. Главное, что эти штуки являются волнообразными и состоят из монолитного камня или же подводной грязи. Это были осадочные волны длиной до километра и высотой до сотен метров, просто огромные, а между ними нашли контурные дрейфы, то есть холмы, состоящие из грязи. Но были и другие удивительные открытия.

Под грязевыми холмами и осадочными волнами геологи (это были именно они) обнаружили ещё пять слоёв древнего атлантического дна. На этих слоях были отчётливо видны следы, их там оставили тектонические процессы формирования суши на планете Земля в том виде, в котором мы её знаем. Это очень древние процессы, происходившие задолго до вымирания динозавров. И шотландцы решили, что эти каменные волны образовались в месте, которое они назвали Экваториальными Атлантическими воротами.

Что такое Экваториальные Атлантические ворота

Экваториальные Атлантические ворота открылись сотни миллионов лет назад. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peter Hermes Furian

Мы все ещё со школы знаем, что в древнейшие времена на Земле существовал всего один континент — Пангея. Позже он раскололся на Лавразию и Гондвану. Потом и они раскололись, сформировав Землю такой, какой мы знаем её сейчас. Гондвана существовала 150–750 миллионов лет назад. Континент объединял Африку, Южную Америку, Антарктиду, Индостан и Австралию. Раскалываться массив суши начал уже на сотом миллионе. Именно в это время образовались Экваториальные Атлантические ворота — маленький пролив, который, судя по всему, начал отделять Южную Америку от Африки. Позже он стал Атлантическим проливом.

Когда и как образовался Атлантический океан

Учёные выяснили, что Атлантический океан образовался раньше, чем мы думали. Фото © Gettyimages / NOAA

Итак, Экваториальные Атлантические ворота спустя неисчислимое количество времени превратились в Атлантический пролив, который затем стал Атлантическим океаном. Раньше мы думали, что всё началось с Атлантического пролива и было дело 113 миллионов лет назад. Но данные шотландских учёных подкорректировали это представление. Оказывается, история Атлантики начинается именно с Экваториальных ворот, а они образовались 117 миллионов лет назад. То есть учёные ошиблись на четыре миллиона. Когда Экваториальные Атлантические ворота открылись, в них хлынул огромный массив солёной воды, что принёс вместе с собой осадочную породу и грязь. Именно так и образовались каменные волны с грязевыми дрейфами. И кстати, в то время вода была совсем не такой, как сейчас. Мы знаем, о чём говорим, поскольку в 2023 году геолог Барбара Шервуд Лоллар проявила невиданное мужество и выпила воду, которой было примерно два с половиной миллиарда лет. По консистенции такая водичка напоминала кленовый сироп и была очень солёной. В этой воде не было ничего живого, к счастью: первые микроорганизмы появились только спустя миллиард лет.

Как Атлантический океан повлиял на климат Земли

Атлантический океан, как и все другие океаны, влиял на климат нашей планеты. Более того — продолжает на него влиять. Фото © Freepik / wirestock

Геологи из Университета Хериота-Уатта сделали по итогу своих исследований ещё одно важное открытие. Когда Экваториальные Атлантические ворота открылись, циркуляция вод в Мировом океане изменилась навсегда. А в воздух попало нереальное количество углерода, потому что вместе с расколом Гондваны активизировались вулканы. Такое количество шестого элемента из таблицы Менделеева спровоцировало глобальное потепление. А потом Атлантический океан стал расширяться, течения в нём, которые создали своим открытием Экваториальные ворота, стабилизировались и спровоцировали перераспределение углерода по планете. Наступило глобальное похолодание. Открытие Экваториальных Атлантических ворот — поистине переломный момент в истории нашей планеты.

А где совершили это открытие?

Конечно же, европейцы совершили это открытие в Африке. Фото © «Шедеврум»

Шотландские геологи проводили свои исследования в Западной Африке — вернее, в прилегающих к ней водах. На расстоянии 400 километров от побережья Гвинеи-Бисау нашлись свидетельства существования Экваториальных Атлантических ворот, то есть каменные волны и грязевые холмы. На самом деле расстояние приличное, а локация подобрана именно в том месте, где пролив и образовался: как раз там будущая Африка в составе Гондваны примыкала к будущей Южной Америке.