Суперкомпьютер выяснил, в каком году жизнь на Земле полностью исчезнет

Учёные из NASA и японского Университета Тохо выясняли, что жизнь на Земле может прекратить существование примерно в 1000002021 году. Как сообщает Daily Star, специалисты использовали в работе суперкомпьютер и спрогнозировали этот сценарий, основываясь на сложной биогеохимической и климатической модели.

Прогноз показывает, что в далёком будущем температура на планете будет неуклонно расти, солнечная активность усилится, а уровень кислорода в атмосфере значительно упадёт. Исследователи Казуми Одзаки и Кристофер Рейнхард отмечают, что нынешний высокий уровень кислорода на Земле не является вечным. По их расчётам, в конечном итоге его концентрация снизится настолько, что привычные нам формы жизни не смогут существовать на планете.

«Наше исследование подчёркивает срочность поиска жизни на планетах земного типа за пределами Солнечной системы как потенциального пути выживания человечества», — отметили учёные.

Стоит отметить, что другие научные исследования, например, проведённые Университетом Кертина, указывают на то, что Земля уже сталкивалась с катастрофическими событиями в прошлом, например, с падением гигантского метеорита около миллиарда лет назад.