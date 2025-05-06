День, когда Земля остановилась: Стивен Хокинг рассчитал точную дату конца жизни на нашей планете

Стивен Хокинг — для мировой физики фигура такая же значимая, как Эйнштейн, Дирак или Ньютон. Профессор Кембриджа, он до 21 года не знал, что вскоре приобретёт тяжёлую инвалидность. Автор «Краткой истории времени», при жизни он изучал сами основы Вселенной. Всё, что было связано с космосом, становилось его специализацией. Но что Стивен Хокинг думал не о космосе, а о Земле? Сколько времени он отводил жизни на планете прежде, чем современная цивилизация окончательно всё уничтожит? Рассказываем в материале.

Кто такой Стивен Хокинг и почему он так важен для современной физики

Стивен Хокинг совершил прорыв в физике космоса. Фото © ТАСС / imago stock&people

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Его научная карьера началась в 1966 году, через три года после того, как молодой учёный узнал о своём диагнозе. У Хокинга был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь моторных нейронов. Все свои научные прорывы он совершил, зная: передовые врачи его времени были уверены в том, что умрёт Хокинг в 1965-м. Они ошиблись: учёный успел разработать космологическую теорию, которая объединила общую теорию относительности и квантовую механику; открыл свой собственный тип излучения, тот, что появляется где-то в недрах чёрных дыр; написал множество книг. Журнал Newsweek в восьмидесятых поместил его фото на обложку и назвал «Владыкой Вселенной».

Учёный умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года в Кембридже. При жизни Хокинг поддерживал ту интерпретацию квантовой механики, в которой допускается существование множества параллельных миров. Возможно, в одной или нескольких альтернативных вселенных он дожил до 2025 года или родился 8 мая.

Что говорил Стивен Хокинг о Вселенной

А что, если Вселенная бесконечна? Всё, что мы знаем о ней, — заслуга физиков-теоретиков. Фото © ТАСС / ZUMA / Dennis Van Tine

Самая последняя теория Стивена Хокинга, конечно же, была посвящена Вселенной. Учёный пытался понять, почему мир, в котором мы существуем, настолько хорошо подходит для развития в нём жизни. Эта проблема известна с давних пор, она называется «проблемой идеальной настройки Вселенной» и заключается в том, что «изначальные настройки» Вселенной слишком хорошо подходит для того, чтобы мы с вами могли в ней жить. Странно задавать такие вопросы, будучи живым, но для этого и существуют учёные. Если бы соотношение фундаментальных сил и массы фундаментальных частиц отличалось хотя бы на малую часть, Вселенная была бы стерильна, полностью лишена жизни. Но всё получилось так, как получилось, поэтому вы сейчас читаете эти строки. Разгадка для Хокинга лежала как раз в концепции множественных Вселенных: если Вселенная бесконечна, то существует множество параллельных Вселенных, и они все находятся в состоянии, которое можно описать как «вечная инфляция», если по-простому, то вечное расширение.

Какие прогнозы были у Хокинга? Когда Земля станет необитаемой?

Шикарно, но когда Земля станет непригодной для жизни? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rahayu footage

Несмотря на то что практически все мысли Стивена Хокинга были сосредоточены на параметрах Вселенной, жил он на Земле жизнью не совсем обычного, но всё же представителя вида homo sapiens. Поэтому его интересовали не только проблемы космологии, но и другие, более приземлённые, расчёты. Например, в качестве отвлечения от своей основной работы он иногда подсчитывал, как развитие современной цивилизации повлияет на жизнь на Земле и на способность нашей планеты эту самую жизнь в её сложных формах поддерживать. В 2017 году учёный поделился прогнозом: если человечество будет развиваться так, как оно это делает сейчас, то Земля станет абсолютно непригодным для жизни «огненным шаром» уже к 2600 году. Приблизительно за половину тысячелетия человечество, по подсчётам величайшего физика в мире, способно изменить климатические условия целой планеты. В научной фантастике такая способность называется «терраформингом» — формированием новых миров одновременно с изменением условий в существующих.

Что делать людям, если Земля станет необитаемой

Что делать людям, если Земля станет огненным шаром? Ответ очевиден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ELENA ANDREYEVA

Стивен Хокинг дал чёткий ответ на вопрос, что в случае непригодности Земли к жизни делать людям. Конечно, необходимо пытаться заселить другие планеты. При этом действовать надо быстро: в том же 2017 году издание Telegraph передавало слова физика о том, что у человечества есть всего 30 лет, чтобы начать переселение с Земли. Иначе человеческая раса может просто не выжить. Поэтому сам Хокинг незадолго до смерти принял участие в проекте Breakthrough Starshot. Это проект исследования космоса, в рамках которого планируется запуск в космос множества микроскопических, но очень быстрых исследовательских устройств, способных найти пригодные для жизни миры. В теории.

Как NASA комментирует прогноз одного из величайших физиков XX века

NASA — это уважаемое космическое агентство, которое многие годы тесно сотрудничало со Стивеном Хокингом. © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Американское космическое агентство NASA тесно сотрудничало с Хокингом вплоть до смерти учёного. В NASA согласны со многими угрозами, о которых предупреждал физик: глобальное изменение климата, перенаселение, ядерная война или столкновение с астероидами могут представлять угрозу для обитаемости планеты. Но в агентстве не говорят о конкретных датах. Тем не менее некоторые слова официальных лиц могут посеять панику, например, комментарий NASA об изменении климата гласит: «Последствия глобального потепления, вызванного деятельностью человека, проявляются уже сейчас, необратимы для ныне живущих людей и будут ухудшаться до тех пор, пока люди будут увеличивать выбросы парниковых газов в атмосферу». В агентстве уверены, что мы всё ещё можем изменить траекторию своего развития и спасти планету.