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5 мая, 19:33

Чип Маска вернул парализованному мужчине голос и возможность общаться с близкими

TH: Пациент с чипом Neuralink смог управлять компьютером с помощью языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collagery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collagery

Пациент с чипом Neuralink Брэдфорд Смит освоил уникальный способ управления компьютером с помощью движений языка. Несмотря на полный паралич из-за бокового амиотрофического склероза, он теперь может свободно пользоваться Интернетом, создавать видеоролики и общаться с близкими благодаря нейроинтерфейсу компании Илона Маска, сообщает Tom's Hardware.

Первоначально предполагалось, что Смит будет управлять системой силой мысли, как другие участники испытаний. Однако разработчики обнаружили, что в его случае движения языка оказались более эффективными. Сигналы передаются на ноутбук через Bluetooth-соединение, обеспечивая полноценное взаимодействие с цифровыми устройствами, говорится в материале.

Особое достижение — возвращение пациенту собственного голоса. Инженеры Neuralink проанализировали старые аудиозаписи Смита и создали синтезированную версию его речи. Теперь он может самостоятельно озвучивать свои видео, что стало важным шагом в восстановлении коммуникации.

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На этом амбициозные планы Илона Маска не ограничиваются. Недавно миллиардер заявил, что в течение года Neuralink проведёт первую операцию по имплантации чипа Blindsight, который, по его словам, способен сделать слепого человека зрячим.

Юрий Лысенко
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