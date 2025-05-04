Маск собрался чипами восстанавливать зрение незрячим людям

Основатель SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что его компания Neuralink в ближайший год вживит чип, способный вернуть зрение человеку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга», — приводит слова Маска телеканал.