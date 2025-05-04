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4 мая, 04:21

Маск собрался чипами восстанавливать зрение незрячим людям

Маск: Neuralink за год вживит человеку первый восстанавливающий зрение чип

Маск анонсировал вживление в мозг нового чипа. Обложка © Freepik / creativeart

Маск анонсировал вживление в мозг нового чипа. Обложка © Freepik / creativeart

Основатель SpaceX Илон Маск выразил уверенность, что его компания Neuralink в ближайший год вживит чип, способный вернуть зрение человеку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга»,приводит слова Маска телеканал.

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Бизнесмен уверен, что в течение предстоящих 12 месяцев исполнится первая операция по имплантации Blindsight. Маск также надеется, что в будущем разработки Neuralink помогут людям с нарушением функции ходьбы, возвращая им возможность передвигаться.

Ранее сообщалось, что мозговой имплант Blindsight от Neuralink успешно вживили третьему человеку. До этого Илон Маск отметил, что человек с установленным чипом уже научился управлять компьютерной мышью с помощью одной силы мысли.

Лия Мурадьян
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